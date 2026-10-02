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यमुनोत्री धाम: जानकीचट्टी में यात्रियों को बुलाने के लिए खींचतान, मजदूरों में धक्कामुक्की से मची अफरा तफरी

Fri, 02 Oct 2026 09:04 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट ( उत्तरकाशी)
संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट ( उत्तरकाशी) Published by: Renu Saklani Updated Fri, 02 Oct 2026 09:04 AM IST
सार

यमुनोत्री यात्रा के प्रमुख पड़ाव जानकीचट्टी में शुक्रवार सुबह यात्रियों को लेकर कुली एजेंसी के मजदूरों के बीच खींचतान की स्थिति बन गई। यात्रियों को अपनी-अपनी ओर बुलाने के दौरान हुए हंगामे से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा।

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Yamunotri Dham Scuffle Among Porter Agency Workers at Janki Chatti Creates Panic Among Pilgrims Uttarkashi
यमुनोत्री धाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के प्रमुख पड़ाव जानकीचट्टी में शुक्रवार सुबह कुली एजेंसी के मजदूरों के बीच यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने को लेकर खींचतान और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। इससे वहां मौजूद श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल रहा।

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बताया गया कि सुबह के समय जानकीचट्टी में यात्रियों की आवाजाही के बीच कुली एजेंसी से जुड़े मजदूर श्रद्धालुओं को अपनी-अपनी ओर बुलाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान मजदूरों के बीच हुड़दंग और धक्का-मुक्की होने लगी। अचानक हुए हंगामे से वहां मौजूद यात्री भी परेशान हो गए।

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यात्रा सीजन के दौरान जानकीचट्टी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां से आगे की यात्रा के लिए यात्रियों को पैदल मार्ग का रुख करना पड़ता है। ऐसे में यात्रा पड़ाव पर इस तरह की स्थिति बनने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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स्थानीय स्तर पर यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ाव पर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। मामले में एसडीएम बृजेश कुमार तिवारी ने कहा कि इस संबंध में पुलिस और जिला पंचायत को कहा जाएगा। उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की बात कही है।

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