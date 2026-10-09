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Uttarkashi News: पत्थरों में छिपा सदियों पुराना इंजीनियरिंग का राज, सुनारा गांव में स्थित संरचना के संरक्षण की मांग

संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Fri, 09 Oct 2026 04:37 PM IST

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