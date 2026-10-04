Uttarkashi News: अब सरास तक पहुंचेगा गैस सिलिंडर, 15 किमी की दौड़ से राहत

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जिलाधिकारी के अनुमोदन के अनुसार गैस सिलिंडर की लोडिंग-अनलोडिंग और दोनों ओर की ढुलान के लिए प्रति सिलिंडर 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। गैस एजेंसी इसी स्वीकृत दर पर सरास विस्तार केंद्र तक सिलिंडर पहुंचाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएगी। क्षेत्र के मनमोहन सिंह चौहान लंबे समय से सरास तक गैस वितरण की मांग उठा रहे थे। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी, आरटीओ और उपजिलाधिकारी पुरोला से मुलाकात कर व्यवस्था शुरू करने और उचित ढुलान दर तय करने का आग्रह किया था। संवाद

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पुरोला। मोरी विकासखंड के आराकोट-बंगाण क्षेत्र के सरास, ओठाड़ा और थली गांवों के ग्रामीणों को घरेलू गैस सिलिंडर के लिए अब 15 किलोमीटर दूर खूनीगाड़ की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद सरास विस्तार केंद्र से गैस वितरण व्यवस्था शुरू करने को मंजूरी मिल गई है।