उत्तरकाशी: गोमुख जाने वाले हर ट्रैकर का दर्ज होगा पूरा ब्योरा, गंगोत्री से भोजवासा तक सुरक्षा होगी मजबूत

गंगोत्री धाम और गोमुख ट्रैक पर बढ़ती आवाजाही के बीच पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉ. वी. मुरुगेशन ने गंगोत्री से गोमुख तक सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए दुर्गम ट्रैक पर आने-जाने वाले प्रत्येक यात्री का पूरा विवरण दर्ज करने और त्वरित रेस्पॉन्स व्यवस्था के निर्देश दिए।

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