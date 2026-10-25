उत्तराखंड: आज से बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी के आसार, मैदानों में बढ़ेगी ठंड

आने वाले दिनों की बात करें तो 26 से 29 अक्तूबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 30 अक्तूबर से एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं, शनिवार के मौसम की बात करें तो दिन भर चटक धूप खिलने से पहाड़ों में ठंड का अहसास कम हुआ।



रात को गुलाबी ठंड का मौसम रहा। आंकड़ों पर नजर डालें तो दून में अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री इजाफे के साथ 28.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से एक डिग्री बढ़ोतरी के साथ 15.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों का भी रहा।