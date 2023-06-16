Udham Singh Nagar News: बाजपुर के पहलवानों ने चार स्वर्ण समेत 10 पदक जीते

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प्रतियोगिता में शिवेंद्र शुक्ला ने 82 किग्रा, शाबान खान ने 75 किग्रा, सौरभ कांबोज ने 90 किग्रा और आयुष राणा ने 62 किग्रा भार वर्ग में पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। यतेंद्र शुक्ला ने 82 किग्रा अभिषेक ने 75 किग्रा, प्रिंस कोली ने 90 किग्रा, कैफ मलिक ने 68 किग्रा और कृष्णा कुमार भूर्जी ने 100 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। 82 किग्रा भार वर्ग में पियूष कश्यप ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। पदक विजेताओं का लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। संवाद

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बाजपुर। बाजपुर के पहलवानों ने देहरादून में आयोजित इंडियन पावर लिफ्टिंग लीग में 10 पदक जीतकर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। प्रशिक्षक ऋतिक गौर और करणवीर सिंह ने बताया कि एक नवंबर को हुई प्रतियोगिता में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार स्वर्ण, पांच रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किए।