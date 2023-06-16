फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Wrestlers from Bazpur won 10 medals, including four gold.

Udham Singh Nagar News: बाजपुर के पहलवानों ने चार स्वर्ण समेत 10 पदक जीते

Wed, 04 Nov 2026 12:38 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Wrestlers from Bazpur won 10 medals, including four gold.
बाजपुर। बाजपुर के पहलवानों ने देहरादून में आयोजित इंडियन पावर लिफ्टिंग लीग में 10 पदक जीतकर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। प्रशिक्षक ऋतिक गौर और करणवीर सिंह ने बताया कि एक नवंबर को हुई प्रतियोगिता में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार स्वर्ण, पांच रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किए।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में शिवेंद्र शुक्ला ने 82 किग्रा, शाबान खान ने 75 किग्रा, सौरभ कांबोज ने 90 किग्रा और आयुष राणा ने 62 किग्रा भार वर्ग में पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। यतेंद्र शुक्ला ने 82 किग्रा अभिषेक ने 75 किग्रा, प्रिंस कोली ने 90 किग्रा, कैफ मलिक ने 68 किग्रा और कृष्णा कुमार भूर्जी ने 100 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। 82 किग्रा भार वर्ग में पियूष कश्यप ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। पदक विजेताओं का लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed