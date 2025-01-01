Udham Singh Nagar News: उद्यमियों संग साझा की श्रम कानूनों व वैधानिक प्रावधानों की दी जानकारी

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काशीपुर। कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केजीसीसीआई) की ओर से 4 लेबर कोड्स एवं पॉश अधिनियम विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें बदलते औद्योगिक परिवेश में श्रम कानूनों एवं वैधानिक प्रावधानों की सही जानकारी दी गई।एक होटल में बृहस्पतिवार को आयोजित सेमिनार में चैंबर अध्यक्ष विनीत कुमार संगल ने कहा कि बदलते औद्योगिक परिवेश में श्रम कानूनों एवं वैधानिक प्रावधानों की सही जानकारी प्रत्येक उद्योग के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुख्य वक्ता ललित बब्बर, हेड-एचआर गवर्नेंस, एम्प्लॉयमेंट लॉ एंड कम्प्लायंस एडवाइजरी, एनएकेएस एंड एसोसिएट्स नई दिल्ली ने स्लाइड के माध्यम से प्रतिभागियों को 4 लेबर कोड्स के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। कोड ऑन वेजेस-2019 के अंतर्गत वेजेस की एकीकृत परिभाषा, वेतन की एकीकृत परिभाषा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को व्यावहारिक तरीके से समझाया। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड-2020 के अंतर्गत औद्योगिक संबंधों, कर्मचारी व श्रमिक की परिभाषा और इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों पर जानकारी दी। यहां पर केजीसीसीआई, सिडकुल जोनल चेयरमैन अनूप कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष अंकित बंसल, रमेश कुमार मिल्ला, अश्विनी छाबड़ा, अनूप कुमार सिंह, संजीव तोमर, बीवी श्रीधर, नरेश घई, अतुल कुमार मिश्रा, ओमवीर चौहान आदि मौजूद रहे।