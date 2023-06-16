Udham Singh Nagar News: रुद्रपुर में राजीव गांधी जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 21 Aug 2026 12:44 AM IST
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रुद्रपुर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ममता रानी के नेतृत्व में हुआ। ठुकराल ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक सोच और नई तकनीक के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा था। इस मौके पर गोपाल कृष्ण भसीन, गणेश उपाध्याय, दिनेश पंत, राम स्वरूप भारती, पार्षद शुभम दास, रजत गुप्ता, आनंद शर्मा, प्रीति साना, सुनील चुघ आदि रहे। ब्यूरो
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