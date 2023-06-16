फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Congress workers paid tribute on Rajiv Gandhi's birth anniversary in Rudrapur.

Udham Singh Nagar News: रुद्रपुर में राजीव गांधी जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

Fri, 21 Aug 2026 12:44 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 21 Aug 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Congress workers paid tribute on Rajiv Gandhi's birth anniversary in Rudrapur.
रुद्रपुर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ममता रानी के नेतृत्व में हुआ। ठुकराल ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक सोच और नई तकनीक के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा था। इस मौके पर गोपाल कृष्ण भसीन, गणेश उपाध्याय, दिनेश पंत, राम स्वरूप भारती, पार्षद शुभम दास, रजत गुप्ता, आनंद शर्मा, प्रीति साना, सुनील चुघ आदि रहे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed