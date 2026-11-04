Udham Singh Nagar News: मेडिकल कॉलेज में शुरू नहीं हुई पीओ सीटी लैब

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पीओ सीटी लैब में मरीज के बेड के पास या तुरंत मौके पर ही जांच की सुविधा मिलती है। रिपोर्ट के लिए बड़ी लैब में सैंपल भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। मेडिकल कॉलेज में लैब बनकर तैयार हो गई लेकिन इसे शुरू नहीं किया गया। इससे यहां ब्लड शुगर और डायबिटीज, ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर, हार्ट और कार्डियक, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, फ्लू, डेंगू, मलेरिया रैपिड टेस्ट, रैपिडयूरिन जैसे कई टेस्ट नहीं हाे पा रहे हैं।इनसेटसुविधा नहीं मिलने से मायूसीलैब बनने के बावजूद सुविधा नहीं मिलने से लोगों में मायूसी है। आवास विकास, रुद्रपुर निवासी बबलू कुमार ने बताया कि पीओ सीटी लैब शुरू करने की घोषणा तीन महीने पहले की गई थी। अब तक भी सुविधा नहीं मिल रही है। रुद्रपुर शहर निवासी शेखर कुमार ने कहा कि मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद कई जांच नहीं होने से परेशानी होती है। जल्द लैब का संचालन किया जाना चाहिए।कोट:वर्तमान में चंदन डायग्नोस्टिक के माध्यम से जांच हो रही हैं। अगले सप्ताह से ट्रायल शुरू होगा और 30 नवंबर तक नियमित रूप से लैब का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बीपीएल, आयुष्मान और गर्भवती महिलाओं के लिए कई जांचें निशुल्क रहेंगी। -डॉ. सीपी भैसोड़ा, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज।