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Udham Singh Nagar News: अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और एक्स-रे के लिए भटकते हैं मरीज

Wed, 16 Sep 2026 01:33 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 16 Sep 2026 01:33 AM IST
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Patients are forced to run from pillar to post for ultrasound, ECG, and X-ray services.
काशीपुर। राज्य कर्मचारी बीमा (ईएसआई) औषधालय में अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे जैसी जांच की सुविधा नहीं है। यहां जांच कराने के लिए आने वाले पेट, हड्डी और छाती के मरीजों को बाहर से जांच करानी पड़ रही है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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प्रदेश में करीब 33 ईएसआई औषधालय संचालित हैं। ऊधमसिंह नगर के जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज में एक-एक और रुद्रपुर में तीन डिस्पेंसरी चल रही है। रामनगर सड़क स्थित ईएसआई चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। मात्र एक चिकित्साधिकारी के भरोसे यह औषधालय संचालित हो रहा है। चिकित्साधिकारी डॉ. अभिषेक आर्य ही रोज करीब दो सौ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहां प्राथमिक उपचार से संबंधित दवा और रक्त संबंधी जांच की सुविधा है लेकिन ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि जांच की कोई व्यवस्था नहीं है।
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रुद्रपुर में है एक मात्र अस्पताल
डिस्पेंसरी में रक्त की जांच के लिए पैथोलॉजी लैब अनुबंध पर है। इसी सेंटर का स्टाफ जसपुर, बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर में भी सुविधा मुहैया करा रहा है। रुद्रपुर में ईएसआई अस्पताल संचालित और हरिद्वार में निर्माणाधीन है। अस्पताल केंद्र सरकार और डिस्पेंसरी राज्य सरकार के अधीन आते हैं।
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सेंटर में दवाइयां पर्याप्त हैं। यहां रोज करीब 200 मरीजों की ओपीडी होती है। खून की जांच की जाती है लेकिन अल्ट्रासाउंड, एक्स रे, ईसीजी की सुविधा नहीं है। रिक्त पदों की सूचना निरंतर उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है।-डॉ. अभिषेक आर्य, प्रभारी ईएसआई औषधालय काशीपुर
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