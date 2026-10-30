फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   One person died when a car overturned in a ditch while trying to save cattle in Bazpur

ऊधमसिंह नगर: बाजपुर में मवेशी को बचाने में कार खड्डे में पलटी, युवक की मौत; परिवार में कोहराम

Fri, 30 Oct 2026 11:13 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Fri, 30 Oct 2026 11:13 AM IST
सार

बाजपुर के बन्नाखेड़ा-बल्ली के निकट शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
 

विज्ञापन
One person died when a car overturned in a ditch while trying to save cattle in Bazpur
बाजपुर में मवेशी को बचाने में कार खड्डे में पलटी, युवक की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बाजपुर के बन्नाखेड़ा-बल्ली के निकट शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसे में 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

विज्ञापन

 

पुलिस के अनुसार, गांव जोगीपुरा निवासी आकाश कांबोज (32 वर्ष) शुक्रवार सुबह करीब 6.30 बजे कार से जा रहा था। बन्नाखेड़ा-बल्ली के निकट अचानक सड़क पर एक मवेशी आ गया। मवेशी को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर खड्डे में पलट गई। हादसे में आकाश कांबोज गंभीर रूप से घायल हो गया।

विज्ञापन

 

घायल युवक को तुरंत सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही बन्नाखेड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed