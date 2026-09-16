Udham Singh Nagar News: खेल महाकुंभ में मदर इंडिया स्कूल का दबदबा

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केलाखेड़ा। हाईवे स्थित मदर इंडिया स्कूल के मैदान में न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक अरविन्द पाण्डेय, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद शफी,भाजपा मंडल अध्यक्ष शशिप्रीत सिंह ने किया। विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने 18 पदक जीते जिसमें 14 स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और तीन कांस्य पदक शामिल हैं। वहां रश्मि विज, गौरव कुमार, डॉली विज, प्रधानाचार्य महेश चन्द्र उनियाल, कोच लोकेश अधिकारी, कुन्दन सिंह कार्की आदि थे।