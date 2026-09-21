Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 21 Sep 2026 12:57 AM IST
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सोना - 1,52,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,50,000 प्रति किलो
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लोकार्पण
पंतनगर के रतन सिंह ऑडिटोरियम में उत्तराखंड सहकारिता नीति-2026 का लोकार्पण और सहकारिता संबंधी कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से।
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किसान मेला
रुद्रपुर के मोदी मैदान में किसान मेला सुबह 10 बजे से।
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खेल
सितारगंज के स्कॉलर्स वैली स्कूल में विधानसभा स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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चांदी - 2,50,000 प्रति किलो
लोकार्पण
पंतनगर के रतन सिंह ऑडिटोरियम में उत्तराखंड सहकारिता नीति-2026 का लोकार्पण और सहकारिता संबंधी कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से।
किसान मेला
रुद्रपुर के मोदी मैदान में किसान मेला सुबह 10 बजे से।
खेल
सितारगंज के स्कॉलर्स वैली स्कूल में विधानसभा स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।