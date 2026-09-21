Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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चांदी - 2,50,000 प्रति किलो

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लोकार्पण

पंतनगर के रतन सिंह ऑडिटोरियम में उत्तराखंड सहकारिता नीति-2026 का लोकार्पण और सहकारिता संबंधी कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से।

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किसान मेला

रुद्रपुर के मोदी मैदान में किसान मेला सुबह 10 बजे से।

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खेल

सितारगंज के स्कॉलर्स वैली स्कूल में विधानसभा स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

सोना - 1,52,000 प्रति 10 ग्राम