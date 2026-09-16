Udham Singh Nagar News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 16 Sep 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
सोना- 1,58,500 प्रति 10 ग्राम
चांदी- 2,52,000 प्रति किलो
--
फुटबॉल:
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में अंतर महाविद्यालयी पुरुष फुटबाल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
--
कार्यक्रम:
रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर श्रीगणेश महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से।
--
विज्ञापन
चांदी- 2,52,000 प्रति किलो
फुटबॉल:
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में अंतर महाविद्यालयी पुरुष फुटबाल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम:
रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर श्रीगणेश महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से।