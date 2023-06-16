Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:05 AM IST
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किसान गोष्ठी
काशीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान गोष्ठी सुबह 10 से।
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कॅरिअर काउंसलिंग
काशीपुर के राधेहरि महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में कॅरिअर काउंसलिंग सुबह 11:30 बजे से।
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काशीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान गोष्ठी सुबह 10 से।
कॅरिअर काउंसलिंग
काशीपुर के राधेहरि महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में कॅरिअर काउंसलिंग सुबह 11:30 बजे से।