Udham Singh Nagar News: खेत में लगी आग, पाइन लाइन जली

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पीड़ित किसान ने बताया कि ट्रांसफार्मर की केबिल लंबे समय से जर्जर हालत में थी जिसे बदलवाने के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई थी। दो नवंबर की रात अचानक जर्जर केबिल में शॉर्ट सर्किट हो गया और चिंगारी निकलने लगी। चिंगारी की चपेट में आकर खेत में बिछाई गई सिंचाई की पाइप लाइन जलकर नष्ट हो गई। आग लगने से उसे

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बाजपुर। गांव बाजपुर निवासी किसान नफीस अहमद के खेत में आग लगने से सिंचाई की पाइपलाइन जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण ट्रांसफार्मर की जर्जर केबिल में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है।