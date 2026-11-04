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Udham Singh Nagar News: खेत में लगी आग, पाइन लाइन जली

Wed, 04 Nov 2026 12:55 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:55 AM IST
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Fire broke out in the field; a pipeline burned.
बाजपुर। गांव बाजपुर निवासी किसान नफीस अहमद के खेत में आग लगने से सिंचाई की पाइपलाइन जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण ट्रांसफार्मर की जर्जर केबिल में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है।
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पीड़ित किसान ने बताया कि ट्रांसफार्मर की केबिल लंबे समय से जर्जर हालत में थी जिसे बदलवाने के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई थी। दो नवंबर की रात अचानक जर्जर केबिल में शॉर्ट सर्किट हो गया और चिंगारी निकलने लगी। चिंगारी की चपेट में आकर खेत में बिछाई गई सिंचाई की पाइप लाइन जलकर नष्ट हो गई। आग लगने से उसे
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