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काशीपुर: चारा लेने गई 60 वर्षीय वृद्धा सड़क पर बेहोश मिली, अस्पताल में मृत घोषित

Sat, 07 Nov 2026 11:45 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 07 Nov 2026 11:45 AM IST
सार

काशीपुर के शिवलालपुर डललू निवासी 60 वर्षीय केलावती चारा लेने गई थीं और सड़क पर बेहोश मिलीं; निजी अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा।

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An elderly woman found unconscious on the road was declared dead in the hospital in kashipur
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
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काशीपुर के ग्राम शिवलालपुर डललू निवासी 60 वर्षीय केलावती पत्नी नन्हे शुक्रवार दोपहर अपने जानवरों के लिए चारा लेने गई थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटीं। इस बीच गांव के लोगों ने उन्हें सड़क पर बेहोश पड़ा देखा और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुत्रवधू नीमा मौके पर पहुंचीं और परिजनों को बुलाया। परिजन वृद्धा को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। केलावती के चार पुत्र और एक पुत्री हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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