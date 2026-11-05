Udham Singh Nagar News: 21 कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना दिवस मनाया
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:05 PM IST
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खटीमा। पूर्व सैनिकों ने बृहस्पतिवार को एक बैंक्वेट हॉल में 21 कुमाऊं रेजिमेंट का 39वां स्थापना दिवस मनाया। साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में ऊधमसिंह नगर के साथ नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रामनगर और चंपावत के पूर्व सैनिक शामिल हुए। उन्होंने गौरवशाली सैन्य परंपराओं, बहादुरी, शौर्य और बलिदान को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबेदार मेजर गणेश पपने ने की। वहां कैप्टन लक्ष्मण सिंह, भीम बहादुर चंद, जोत सिंह ओली, सूबेदार भवान सिंह, दान सिंह बोरा, विजेंद्र गिरी, जगदीश कलोनी, विरेंद्र यादव, जगदीश कपिल, प्रकाश चंद्रा, भवानी दत्त पांडे, नरेश बोरा, मनोहर खाती आदि थे। संवाद
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