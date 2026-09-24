फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   The building of Primary School Koti Fagul (Paluni) is in a dilapidated condition.

Tehri News: प्राथमिक विद्यालय कोटी फैगुल के पलूनी का भवन खस्ताहाल

Thu, 24 Sep 2026 05:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 24 Sep 2026 05:49 PM IST
विज्ञापन
The building of Primary School Koti Fagul (Paluni) is in a dilapidated condition.
नई टिहरी। भिलंगना के ग्राम पंचायत कोटी-फैगुल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पलूनी के भवन की स्थिति खस्ताहाल होने से छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों को भी पठन-पाठन कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा।
विज्ञापन

भिलंगना ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोटी-फैगुल के पलूनी तोक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 1996 में हुआ था। समय से मरम्मत कार्य न होने से धीरे-धीरे विद्यालय की हालत खराब होती गई है। ग्राम प्रधान संदीप कुमार ने बताया विद्यालय भवन बने 30 वर्ष का समय हो गया है, विद्यालय की स्थिति अब बहुत खराब हो गई है, भवन के कमरों की छत से प्लास्ट के टुकड़े गिर रहे हैं।
विज्ञापन

दीवारों पर दरारें पड़ चुकी है। बरसात में सबसे अधिक परेशानी होती है। बारिश में भवन की छत से कमरों में पानी का रिसाव होता है जिससे छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन बाधित होता है। विद्यालय में बने शौचालय की स्थिति जर्जर हो गई है। विद्यालय में वर्तमान समय में 19 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्थानीय जनप्रतिनिधि और अभिभावक ओर से गत कई वर्षों से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विद्यालय भवन की मरम्मत या पुनर्निर्माण की गुहार लगाई गई लेकिन बजट नहीं मिलने से विद्यालय भवन की मरम्मत कार्य नहीं हो पाया। बीईओ सुमेर सिंह कैंतुरा का कहना है कि विद्यालय भवन की मरम्मत का प्रस्ताव पूर्व में ही तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय टिहरी को भेजा गया है। धनराशि मिलने के बाद विद्यालय में मरम्मत कार्य हो पाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed