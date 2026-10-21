उत्तराखंड: मानसून की हो चुकी विदाई, फिर भी प्रदेश में आठ मार्ग बंद, पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा सड़कें प्रभावित

मानसून समाप्त हुए कई दिन हो चुके हैं, पर राज्य में अभी भी आठ मार्ग बंद हैं। इनमें सबसे अधिक ग्रामीण मार्ग बंद हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार सबसे सबसे अधिक मार्ग सीमांत पिथौरागढ़ जिले में बंद हैं। इनमें चार पीएमजीएसवाई और एक लोक निर्माण विभाग की सड़क बंद है।

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