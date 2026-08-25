Tehri News: न्याय की गुहार को लेकर केतन लाल के परिजनों का धरना जारी

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प्रतापनगर के देवल गांव के स्व़ केतन लाल के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे भीम आर्मी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप बर्मन ने कहा कि पीड़ित केतन का परिवार लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रहा हैं लेकिन शासन-प्रशासन उनके परिवार को न्याय नहीं दे पा रहा है। उन्होंने शासन-प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई है। पीड़ित परिवार का विस्थापन सुरक्षित जगह करने, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने।हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी करने। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित सुनवाई करने की मांग की। कहा कि धरने पर उनके साथ अधिकांश ग्रामीण महिलाएं बैठी है। गत रात्रि भारी बारिश होने से धरना स्थल पर बारिश का पानी आने से उनके रजाई-गद्दे व अन्य सामान पूरी तरह से भीग गया था। इस मौके पर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, पंकज कुलवंशी, धनपाल लाल, राकेश सिंह, गौरव, सूरज, बुद्धिलाल, प्रेम लाल, दर्शनी देवी, बिजेंद्र देवी आदि मौजूद थे।