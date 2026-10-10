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टिहरी: नरेंद्रनगर में टायर में आग लगने से 12 टन स्क्रैप से लदे ट्रक का सामान जला, हादसे में बाल-बाल बचा चालक

Sat, 10 Oct 2026 06:53 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, बहादराबाद।
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादराबाद। Published by: Renu Saklani Updated Sat, 10 Oct 2026 06:53 PM IST
सार

टिहरी से गुजरात जा रहे एक वाहन में टायर में आग लगने से उसमें लदा करीब 12 टन कार्गो स्टील लेमिनेशन स्क्रैप जल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना में चालक सुरक्षित है।

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Fire cargo scrap catches fire in truck after tyre blaze in narendra nagar driver safe Tehri News
वाहन में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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टिहरी से गुजरात जा रहे एक वाहन में टायर में आग लगने से उसमें लदा करीब 12 टन कार्गो स्टील लेमिनेशन स्क्रैप जल गया। घटना की सूचना मिलने पर नरेंद्रनगर पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में वाहन चालक सुरक्षित है।

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जानकारी के अनुसार, वाहन बीती रात टिहरी से करीब 12 टन कार्गो स्टील लेमिनेशन स्क्रैप लेकर गुजरात के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान वाहन के टायर में आग लग गई, जिससे वाहन में रखा सामान जल गया। घटना की सूचना मिलने पर नरेंद्रनगर पुलिस और फायर सर्विस यूनिट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाई।

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आग बुझने के बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया। हालांकि, वाहन अब चलने की स्थिति में नहीं है। वाहन मालिक को घटना की सूचना दे दी गई है। राहत की बात यह है कि हादसे में चालक सुरक्षित है। वाहन में रखे सामान का बिल भी सुरक्षित है।

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