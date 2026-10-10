टिहरी: नरेंद्रनगर में टायर में आग लगने से 12 टन स्क्रैप से लदे ट्रक का सामान जला, हादसे में बाल-बाल बचा चालक

टिहरी से गुजरात जा रहे एक वाहन में टायर में आग लगने से उसमें लदा करीब 12 टन कार्गो स्टील लेमिनेशन स्क्रैप जल गया। घटना की सूचना मिलने पर नरेंद्रनगर पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में वाहन चालक सुरक्षित है।

जानकारी के अनुसार, वाहन बीती रात टिहरी से करीब 12 टन कार्गो स्टील लेमिनेशन स्क्रैप लेकर गुजरात के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान वाहन के टायर में आग लग गई, जिससे वाहन में रखा सामान जल गया। घटना की सूचना मिलने पर नरेंद्रनगर पुलिस और फायर सर्विस यूनिट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाई।

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आग बुझने के बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया। हालांकि, वाहन अब चलने की स्थिति में नहीं है। वाहन मालिक को घटना की सूचना दे दी गई है। राहत की बात यह है कि हादसे में चालक सुरक्षित है। वाहन में रखे सामान का बिल भी सुरक्षित है।