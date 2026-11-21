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गुप्तकाशी। ग्यारह गांव रामलीला समिति, गुप्तकाशी की ओर से आयोजित रामलीला के पांचवें दिन भगवान राम के वनवास जाने और नदी पार कराते केवट-राम संवाद का मंचन हुआ। केवट की भूमिका में रंगकर्मी प्रदीप पुजारी ने अभिनय से पात्र को जीवंत किया। मुख्य अतिथि दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि रामलीला हमारी संस्कृति का संवाहक है। एक आदर्श समाज निर्माण में रामलीला का मंचन नवीन पीढ़ी को हस्तांतरित करना हमारा कर्तव्य है। आयोजन समिति अध्यक्ष मदन सिंह रावत ने कहा कि गुप्तकाशी रामलीला का इतिहास सौ साल से अधिक पुराना है यह आयोजन ग्यारह गांवों की एकता और आस्था का प्रतीक है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल, समिति संरक्षक ममता नौटियाल, सचिव कुंवर सिंह नेगी, कोषाध्यक्ष मुकेश अंथवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राय सिंह राणा आदि मौजूद रहे।

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