Rudraprayag News: खेल महाकुंभ में रुद्रप्रयाग प्रदेश में दूसरे स्थान पर

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रुद्रप्रयाग। खेल महाकुंभ 2026 में सर्वाधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण के मामले में जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर रविवार को मुख्यमंत्री ने जिला युवा कल्याण अधिकारी वरद जोशी को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया। निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के क्रीड़ा मैदान देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान प्रदान किया गया। जिले में युवाओं और खिलाड़ियों की अधिकाधिक सहभागिता के लिए व्यापक पंजीकरण और प्रचार अभियान चलाया गया था। खेल महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद

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