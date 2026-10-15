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Rudraprayag News: पत्थर की चपेट में आकर डोली संचालक घायल

Thu, 15 Oct 2026 06:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 15 Oct 2026 06:18 PM IST
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Palanquin bearer injured after being struck by a stone
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा हेलिपैड के समीप बृहस्पतिवार सुबह पहाड़ी से पत्थर गिरने से डोली संचालक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने घायल को कंडी के माध्यम से गौरीकुंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।
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जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह 7:39 बजे घटना की सूचना मिली। इसके बाद डीडीआरएफ, वाईएमएफ और आपदा मित्र की टीम को मौके पर भेजा गया। पत्थर गिरने से अजय कुमार (29) निवासी जिला ऊधमपुर, जम्मू घायल हो गया था। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि टीम ने घायल को कंडी के माध्यम से पीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। संवाद
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