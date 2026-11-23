रुद्रप्रयाग: जखोली में व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, गोशाला के पास पेड़ से लटका मिला शव
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 23 Nov 2026 04:39 PM IST
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जनपद के जखोली गांव में एक व्यक्ति की आत्महत्या की घटना सामने आयी है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पुलिस के अनुसार, जखोली गांव निवासी खुशाल सिंह चौहान 55, ने सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे अपनी गोशाला के समीप एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
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परिजन जब गोशाला के पास पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। इसके बाद मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर जखोली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।
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पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है और पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि खुशाल सिंह चौहान खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं। इस दुखद घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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