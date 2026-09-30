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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   God-bharai and Annaprashan ceremonies organized.

Rudraprayag News: गोदभराई और अन्नप्राशन कार्यक्रम आयोजित

Wed, 30 Sep 2026 07:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 30 Sep 2026 07:05 PM IST
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God-bharai and Annaprashan ceremonies organized.
रुद्रप्रयाग। आंगनबाड़ी केंद्र मल्यागांव में आंगन का मिलन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान दो गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और एक बच्चे का अन्नप्राशन कराया गया। सुपरवाइजर बीना देवी ने शालिनी देवी और पिंकी देवी की फल, हरी सब्जी व नारियल आदि देकर गोदभराई की। साथ ही 15 किशोरियों को डायरी दी गईं। गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार, प्रसव पूर्व जांच, आयरन व कैल्शियम की गोलियों के सेवन और संस्थागत प्रसव के महत्व की जानकारी दी गई। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनीता देवी, ग्राम प्रधान सतेश्वरी देवी, सुपरवाइजर पुष्पा खत्री, नर्मदा काला, रागिनी जोशी, ब्लॉक समन्वयक पवन आर्य सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
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