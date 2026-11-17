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जखोली। श्री आदर्श रामलीला कमेटी मयाली की ओर से आयोजित रामलीला मंचन का समापन भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की लीला के साथ हुआ। अंतिम दिन रामलीला मंचन देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने और राज्याभिषेक के प्रसंग का कलाकारों ने मंचन किया। रामलीला के आयोजन में निर्देशक रतनमणि काला सहित कमेटी के सदस्यों का योगदान रहा। इस अवसर पर कमेटी अध्यक्ष दीपक सिंगवाल, महिला मंगल दल अध्यक्ष सुमति काला, भानु काला, रेखा देवी, राकेश काला और पवन काला सहित दर्शक मौजूद रहे। संवाद

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