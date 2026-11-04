Rudraprayag News: चार मार्गों के डामरीकरण की स्वीकृति मिली

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रुद्रप्रयाग। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के चार मार्गों के सुधारीकरण और डामरीकरण कार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इनमें लमगोंडी-देवली-भणिग्राम, बलसुंडी-अखोड़ी, बाड़व मल्ला-कांदी और उनियाणा-रांसी-तलसारी मार्ग शामिल हैं। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि इन मार्गों के सुधारीकरण और डामरीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा। विधानसभा के गांवों तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। जिला पंचायत सदस्य सरोज राणा ने कहा कि इन मार्गों के सुधारीकरण और डामरीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। संवाद