फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Approval granted for the asphalt paving of four roads

Rudraprayag News: चार मार्गों के डामरीकरण की स्वीकृति मिली

Wed, 04 Nov 2026 06:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 04 Nov 2026 06:45 PM IST
विज्ञापन
Approval granted for the asphalt paving of four roads
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के चार मार्गों के सुधारीकरण और डामरीकरण कार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इनमें लमगोंडी-देवली-भणिग्राम, बलसुंडी-अखोड़ी, बाड़व मल्ला-कांदी और उनियाणा-रांसी-तलसारी मार्ग शामिल हैं। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि इन मार्गों के सुधारीकरण और डामरीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा। विधानसभा के गांवों तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। जिला पंचायत सदस्य सरोज राणा ने कहा कि इन मार्गों के सुधारीकरण और डामरीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed