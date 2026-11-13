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Rudraprayag News: भगवान श्रीकृष्ण जन्म की झांकी निकाली

Fri, 13 Nov 2026 06:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 13 Nov 2026 06:34 PM IST
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A tableau depicting the birth of Lord Shri Krishna was taken out.
गुप्तकाशी। ग्राम पंचायत कोठेड़ा में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की झांकी निकाली गई। स्व. रमेश चंद्र भट्ट की स्मृति में आयोजित कथा के पांचवें दिन कथा व्यास आचार्य दयानंद देवशाली ने कहा कि संसार में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सत्कर्म करते हुए ईश्वर की भक्ति और पुण्य अर्जित करने चाहिए। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं के माध्यम से धर्म, कर्म और भक्ति का संदेश भी दिया। इस अवसर पर आचार्य रोशन देवशाली, भगवती देवशाली, नवीन देवशाली, गौरव देवशाली,आशीष बहुगुणा, सुभाष चंद्र भट्ट, कैलाश भट्ट, प्रियधर ,मेदिनीधर, जटाधार आदि मौजूद रहे। संवाद
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