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ऋषिकेश। कोतवाली पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने श्यामपुर क्षेत्र से मुकुल देव सिंह नेगी निवासी ग्राम बड़कोट, शेराबागवान, लंबगांव, टिहरी गढ़वाल के कब्जे से 43 पव्वे अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं, भरत विहार के सामने खाली प्लाूट से क्रिश कश्यप निवासी गली नंबर तीन, सर्वहारा नगर, ऋषिकेश के कब्जे से 30 टेट्रा पैक देसी शराब बरामद की है। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।