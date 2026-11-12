Rishikesh News: नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व का आगाज, आज होगा खरना

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- सात्विकता के साथ बना कद्दू-भात का प्रसाद, शाम से शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला उपवाससंवाद न्यूज एजेंसीऋषिकेश। तीर्थनगरी में लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया है। पूर्वांचल, बिहार और झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले इस चार दिवसीय अनुष्ठान को लेकर व्रतियों और उनके परिजनों में उत्साह है। पहले दिन व्रतियों ने पतित पावनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पूरी श्रद्धा व कठोर अनुशासन के साथ सूर्यदेव तथा छठी मईया की आराधना का संकल्प लिया।नहाय-खाय के मौके पर व्रतियों ने पूरी शुद्धता और सात्विकता का पालन करते हुए पारंपरिक भोजन तैयार किया। दोपहर के समय कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का प्रसाद ग्रहण किया गया। छठ पर्व में इस सात्विक भोजन का विशेष धार्मिक महत्व है। भोजन पकाने से लेकर उसे ग्रहण करने तक स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखा गया। पकवानों में लहसुन-प्याज का पूर्ण रूप से परहेज रहा, जबकि साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल किया गया। मान्यताओं के अनुरूप व्रतियों ने पहले भगवान को भोग अर्पित किया, जिसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण किया।खरना के बाद शुरू होगा कठिन निर्जला व्रतप्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने वाले इस महापर्व के दूसरे दिन, शनिवार को खरना का अनुष्ठान किया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखेंगे। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार कर छठी मईया को भोग लगाया जाएगा। खरना का यह पवित्र प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा।