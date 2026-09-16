Rishikesh News: खो-खो में पुष्पा बडेरा विद्यालय के छात्रों का दबदबा
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 16 Sep 2026 06:30 PM IST
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ऋषिकेश। 38वीं क्षेत्रीय खेलकूद खो-खो प्रतियोगिता (उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश प्रांत) में पुष्पा बडेरा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के अंडर-19 वर्ग के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता 8 से 11 सितंबर तक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़, देहरादून में आयोजित की गई थी।
बुधवार को विद्यालय की प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य विजय बडोनी ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम के प्रतिभागियों आदित्य कुड़ियाल, अमन नेगी, नितिन, अक्षत पेटवाल, आयुष रमोला, मधुर गैरोला, सागर गैरोला, मोहित तिवारी, अनीश असवाल, दिव्यांशु और आदित्य प्रजापति को प्रशस्ति पत्र, मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य बडोनी ने कहा कि खो-खो खेलने से शारीरिक फिटनेस, मानसिक सतर्कता, एकाग्रता, अनुशासन, टीम भावना और रणनीतिक सोच का विकास होता है। संवाद
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बुधवार को विद्यालय की प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य विजय बडोनी ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम के प्रतिभागियों आदित्य कुड़ियाल, अमन नेगी, नितिन, अक्षत पेटवाल, आयुष रमोला, मधुर गैरोला, सागर गैरोला, मोहित तिवारी, अनीश असवाल, दिव्यांशु और आदित्य प्रजापति को प्रशस्ति पत्र, मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य बडोनी ने कहा कि खो-खो खेलने से शारीरिक फिटनेस, मानसिक सतर्कता, एकाग्रता, अनुशासन, टीम भावना और रणनीतिक सोच का विकास होता है। संवाद
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