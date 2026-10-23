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Rishikesh News: देवी भागवत कथा से पूर्व त्रिवेणी घाट पर पूजा-अर्चना

Fri, 23 Oct 2026 07:25 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 23 Oct 2026 07:25 PM IST
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Prayers Offered at Triveni Ghat Ahead of Devi Bhagavata Katha
ऋषिकेश। देहरादून के आईटी पार्क चौक के समीप कम्युनिटी सेंटर में आयोजित होने वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा से पूर्व महिला कल्याण समिति की सदस्याओं ने त्रिवेणी घाट पर पूजा-अर्चना की। इसके बाद गंगाजल लेकर कथा स्थल पहुंचीं और सुख-समृद्धि, शांति व जनकल्याण की कामना की। 24 अक्तूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होने वाली कथा का वाचन नृसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक महाराज करेंगे। पहले दिन दोपहर दो बजे श्री राजराजेश्वर महादेव एवं दुर्गा मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। डॉ. राजेश्वर प्रसाद जोशी, पूर्व लोकायुक्त एमएन घिल्डियाल और महिला कल्याण समिति की सदस्यों ने क्षेत्रवासियों से कथा में शामिल होने की अपील की। संवाद
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