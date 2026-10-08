नाना पाटेकर: मराठी फिल्म ‘ओले आले’ की शूटिंग के लिए पहुंचे थे ऋषिकेश, आम लोगों के साथ की थी गंगा आरती
नाना पाटेकर मराठी फिल्म ‘ओले आले’ की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड पहुंचे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषिकेश के कई प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों को कैमरे में उतारा गया था।
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अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से ऋषिकेश से जुड़ी उनकी यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। उनके निधन के बाद ऋषिकेश के लोगों के बीच उनकी देवभूमि यात्रा और यहां बिताए पलों की चर्चा फिर शुरू हो गई है।
नाना पाटेकर मराठी फिल्म ‘ओले आले’ की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड पहुंचे थे। फिल्म का निर्देशन विपुल मेहता ने किया था। पिता-पुत्र के रिश्ते और जिंदगी को खुलकर जीने के संदेश पर आधारित यह फिल्म भावनात्मक और हास्य से भरपूर रोड ड्रामा थी। फिल्म में नाना पाटेकर के साथ सिद्धार्थ चांदेकर, सायली संजीव और मकरंद अनासपुरे ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं।
फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषिकेश के कई प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों को कैमरे में उतारा गया था। रामझूला, लक्ष्मणझूला, जानकी सेतु और गंगा घाटों के आसपास फिल्म के दृश्य फिल्माए गए। इसके अलावा स्वर्गाश्रम क्षेत्र और परमार्थ निकेतन परिसर में भी शूटिंग हुई थी।
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शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर परमार्थ निकेतन की प्रसिद्ध संध्या गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। खास बात यह रही कि उन्होंने आम श्रद्धालुओं के बीच बैठकर आरती में हिस्सा लिया।
ऋषिकेश की शांत वादियां, गंगा का आध्यात्मिक वातावरण और यहां की सादगी नाना पाटेकर को काफी पसंद आई थी। उनके उत्तराखंड प्रवास की ये तस्वीरें आज उनके प्रशंसकों के लिए यादों का हिस्सा बन गई हैं।
अभिनेता के निधन के बाद गंगा किनारे बिताई उनकी वह शाम और फिल्म ‘ओले आले’ की शूटिंग से जुड़ी स्मृतियां ऋषिकेश के लोगों के बीच लंबे समय तक याद की जाती रहेंगी।