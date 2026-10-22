Rishikesh News: यात्रियों के साथ किया संवाद

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ऋषिकेश। स्वच्छता पखवाड़ा एवं एसडब्ल्यूएम के तहत गुरुवार को योग नगरी रेलवे स्टेशन पर रेल जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक विजेंद्र सिंह चौहान और स्टेशन अधीक्षक अमित कश्यप ने करीब 70 यात्रियों से संवाद कर सफाई, पेयजल, सुरक्षा, दिव्यांग सुविधाओं, ट्रेनों की समयबद्धता और कर्मचारियों के व्यवहार पर फीडबैक लिया। यात्रियों ने स्टेशन की व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों, कचरा पृथक्करण और चार प्रकार के डस्टबिन के सही इस्तेमाल की जानकारी देकर स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।