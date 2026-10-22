फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Interacted with Passengers

Rishikesh News: यात्रियों के साथ किया संवाद

Thu, 22 Oct 2026 06:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 22 Oct 2026 06:31 PM IST
विज्ञापन
Interacted with Passengers
ऋषिकेश। स्वच्छता पखवाड़ा एवं एसडब्ल्यूएम के तहत गुरुवार को योग नगरी रेलवे स्टेशन पर रेल जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक विजेंद्र सिंह चौहान और स्टेशन अधीक्षक अमित कश्यप ने करीब 70 यात्रियों से संवाद कर सफाई, पेयजल, सुरक्षा, दिव्यांग सुविधाओं, ट्रेनों की समयबद्धता और कर्मचारियों के व्यवहार पर फीडबैक लिया। यात्रियों ने स्टेशन की व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों, कचरा पृथक्करण और चार प्रकार के डस्टबिन के सही इस्तेमाल की जानकारी देकर स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed