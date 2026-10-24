फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Information on menstrual hygiene, women's safety, and cybercrime prevention was provided to female students

Rishikesh News: छात्राओं को मासिक धर्म स्वच्छता, महिला सुरक्षा व साइबर अपराध से बचाव की जानकारी

Sat, 24 Oct 2026 05:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 24 Oct 2026 05:22 PM IST
विज्ञापन
Information on menstrual hygiene, women's safety, and cybercrime prevention was provided to female students
- अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से जीजीआईसी नरेंद्र नगर में अपराजिता कार्यक्रम आयोजित
विज्ञापन

ऋषिकेश। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर में अपराजिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सकों ने छात्राओं व शिक्षिकाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। वहीं पुलिस अधिकारियों ने महिला अपराध व साइबर अपराध से बचाव के बारे में बताया। शनिवार को विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य मंजू चौहान, महिला उप निरीक्षक दीपिका तिवारी व राजकीय उपजिला चिकित्सालय नरेंद्र नगर की महिला चिकित्साधिकारी डॉ सुवर्णा जैन ने किया। एसआई दीपिका तिवारी ने महिला अपराधों व साइबर क्राइम से बचाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना होने पर बिना डर के पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा। एसआई तिवारी ने कहा कि जागरूकता और सतर्कता से महिला अपराधों और साइबर ठगी की घटनाओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। डॉ.सुवर्णा जैन ने छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता व अन्य सावधानी के बारे में बताया। कहा कि लंबे समय तक पैड या टैंपोन का प्रयोग न करें। इन्हें बदलते रहें। मासिक धर्म के दौरान प्यूबिक एरिया को साफ-सुथरा रखें। इस दौरान पर्याप्त नींद लें। डॉ. सुवर्णा जैन ने कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं एचपीवी वैक्सीन लगाने को भी कहा। कार्यक्रम के दौरान पीसीओडी बारे में भी जानकारी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed