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Rishikesh News: विशेष बैक पेपर परीक्षा के लिए 25 तक करें आवेदन

Thu, 22 Oct 2026 06:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 22 Oct 2026 06:17 PM IST
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Apply for the special back-paper exam by the 25th
श्रीदेव सुमन विवि के सत्र 2023-26 के स्नातक विद्यार्थियों को मिलेगा मौका, प्रति सेमेस्टर 500 रुपये शुल्क देना होगा
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ऋषिकेश। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2023-26 के विद्यार्थियों को विशेष बैक पेपर परीक्षा के लिए आवेदन का एक और मौका दिया है। पांचवें और छठे सेमेस्टर में किसी विषय में अनुत्तीर्ण होने के कारण पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए विद्यार्थी अब 25 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्तूबर थी।

परीक्षा के लिए आवेदन पत्र परीक्षा केंद्रों के माध्यम से विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्तूबर निर्धारित की गई है। परीक्षा शुल्क 500 रुपये प्रति सेमेस्टर रखा गया है।
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पांच केंद्रों पर होगी परीक्षा

विशेष बैक पेपर परीक्षा के लिए पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, उत्तरकाशी, कोटद्वार व डाकपत्थर को केंद्र बनाया गया है। विश्वविद्यालय ने संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों और निदेशकों को पात्र विद्यार्थियों की जानकारी देने और समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन भरवाने के निर्देश दिए हैं।
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- विशेष बैक पेपर के लिए ऑन लाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर निर्धारित की गई है। परीक्षा के लिए पांच केंद्र बनाए गए हैं। प्रो. एमएस रावत, निदेशक, पीएलएमएस परिसर ऋषिकेश।
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