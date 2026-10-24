फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Amid the tunes of musical instruments, devotees meditated

Rishikesh News: वाद्ययंत्रों की धुनों के बीच साधकों ने किया ध्यान

Sat, 24 Oct 2026 06:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 24 Oct 2026 06:57 PM IST
विज्ञापन
Amid the tunes of musical instruments, devotees meditated
ऋषिकेश। तीर्थनगरी में चल रहे महायोग ध्यान और योग महोत्सव के दूसरे दिन योग और ध्यान की गहरी शिक्षाओं के साथ एक नया संकल्प भी जुड़ा। शिविर के दूसरे दिन 3,700 साधकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम सुबह पांच बजे से ही योग और ध्यान सत्रों के साथ शुरू हो गया। इन सत्रों की मुख्य विशेषता लाइव म्यूजिक मेडिटेशन रहा। बांसुरी और तबला जैसे शास्त्रीय वाद्ययंत्रों की मधुर और शांत करने वाली धुनों के बीच सैकड़ों साधकों ने गहन ध्यान का अनुभव किया। दोपहर बाद शाकाहार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य लोगों को शाकाहारी भोजन के स्वास्थ्य, नैतिक और पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूक करना था। महान योग गुरु और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्मऋषि पत्री ने बताया कि हमें दूसरों के जीवन में झांकने के बजाय अपने स्वयं के मन, शरीर, विचारों और आंतरिक चेतना का निरीक्षण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह आत्म-अवलोकन ही वास्तविक योग का आधार है। अब तक विभिन्न माध्यमों से लगभग 3 करोड़ लोगों तक योग और ध्यान का अभ्यास पहुंचाया जा चुका है। अब इस संख्या को दस गुना बढ़ाकर 30 करोड़ करने के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय अभियान पर मंथन चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed