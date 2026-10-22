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Rishikesh News: आज से पांच दिवसीय आध्यात्मिक महोत्सव का हाेगा आगाज

Thu, 22 Oct 2026 05:48 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 22 Oct 2026 05:48 PM IST
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A five-day spiritual festival begins today
ढालवाला। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की पहल पर पीएमसी सोसाइटी और पीएमसी हिंदी के सहयोग से महायोग ध्यान कुंभ का 9वां संस्करण 23 से 27 अक्तूबर तक मुनि की रेती में गंगा तट पर आयोजित होगा। आंतरिक रूपांतरण और विश्व शांति की थीम पर आधारित यह पांच दिवसीय महोत्सव निशुल्क होगा, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्य आयोजक वसंथा शास्त्री ने गंगा रिसॉर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि महोत्सव में ध्यान, लाइव वाद्य संगीत, गंगा आरती, ज्ञान संवाद, भारतीय शास्त्रीय संगीत, कबीर भजन, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद और ध्वनि चिकित्सा सहित विभिन्न गतिविधियां होंगी। बच्चों और युवाओं के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।आयोजन के दौरान 108 घंटे अखंड ध्यान और अन्नप्रसादम सेवा के तहत पांच दिनों में 1.5 लाख से अधिक सात्विक भोजन परोसने का लक्ष्य है। 27 अक्तूबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक संत सम्मेलन और समापन सत्र होगा। प्रेस वार्ता में अमूल्या शास्त्री, मनोज दादलानी, निखिल खुरानिया और भूपिंदर सिंह रावत मौजूद रहे।
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