फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Woman goes missing after sending three children home in a taxi in Munsiyari

पिथौरागढ़: मुनस्यारी में तीन बच्चों को टैक्सी से घर भेजकर महिला लापता, पति ने पुलिस में दी तहरीर; खोजबीन शुरू

Fri, 23 Oct 2026 04:35 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़
अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़ Published by: Heera Updated Fri, 23 Oct 2026 04:35 PM IST
सार

मुनस्यारी में एक महिला अपने तीन बच्चों को टैक्सी से घर भेजकर खुद लापता हो गई। पति ने पुलिस में तहरीर देकर खोजने की गुहार लगाई है।

विज्ञापन
Woman goes missing after sending three children home in a taxi in Munsiyari
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुनस्यारी बाजार गई एक गांव की महिला अपने तीन बच्चों को टैक्सी में घर भेजकर खुद गायब हो गई। महिला कहां गई किस हाल में है किसी को इसका पता नहीं है। अब पति ने पुलिस में तहरीर देकर पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है।

विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक, क्वीटी के बमनगांव निवासी पुष्पा देवी पत्नी दीपक राम करीब चार माह पूर्व 15 जून को अपने तीन बच्चों को लेकर पिता के साथ मुनस्यारी आई थी। यहां पहुंचने के बाद उसने अपने तीनों बच्चों को टैक्सी में बैठाकर घर भेज दिया और खुद मुनस्यारी में ही रुक गई। पति दीपक राम ने बताया कि तब से पुष्पा न तो मायके गई और न ही ससुराल लौटी। उसकी काफी तलाश की गई लेकिन पता नहीं चल सका। परेशान होकर पति दीपक राम ने बीते बृहस्पतिवार को मुनस्यारी थाने में तहरीर देकर पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है।

विज्ञापन


सीओ गोविंद बल्लभ जोशी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर लापता महिला की तलाश शुरू कर दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed