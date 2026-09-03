Pithoragarh News: चीन सीमा पर व्यास घाटी के गांवों में फैला वायरल संक्रमण

विज्ञापन



रं कल्याण संस्था के महासचिव महेंद्र सिंह ह्यांकी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश गुंज्याल के माध्यम से सीएमओ को ज्ञापन भेजा। उन्होंने बताया कि व्यास घाटी के कुटी, नाबी, रांगकांग और गर्ब्यांग गांवों में बड़ी संख्या में लोग बुखार, सर्दी-जुकाम समेत वायरल के लक्षणों से पीड़ित हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण इन गांवों से बीमार लोगों का उपचार के लिए गुंजी या धारचूला पहुंचना मुश्किल है। विज्ञापन

पदाधिकारियों ने कहा कि समय पर उपचार नहीं मिलने से बीमार लोगों की स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से घाटी के गांवों में स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार कराने की मांग की। विज्ञापन विज्ञापन

सीएमओ डॉ. जेएस चुफाल ने बताया कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की टीम व्यास घाटी भेजी जाएगी। टीम शिविर लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। रं कल्याण संस्था के महासचिव महेंद्र सिंह ह्यांकी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश गुंज्याल के माध्यम से सीएमओ को ज्ञापन भेजा। उन्होंने बताया कि व्यास घाटी के कुटी, नाबी, रांगकांग और गर्ब्यांग गांवों में बड़ी संख्या में लोग बुखार, सर्दी-जुकाम समेत वायरल के लक्षणों से पीड़ित हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण इन गांवों से बीमार लोगों का उपचार के लिए गुंजी या धारचूला पहुंचना मुश्किल है।पदाधिकारियों ने कहा कि समय पर उपचार नहीं मिलने से बीमार लोगों की स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से घाटी के गांवों में स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार कराने की मांग की।सीएमओ डॉ. जेएस चुफाल ने बताया कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की टीम व्यास घाटी भेजी जाएगी। टीम शिविर लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

धारचूला (पिथौरागढ़)। दारमा घाटी के बाद अब चीन सीमा से सटी व्यास घाटी के गांवों में भी वायरल संक्रमण फैलने की बात सामने आई है। क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण बुखार, सर्दी-जुकाम की चपेट में हैं। बदहाल और आए दिन बंद होने वाली सड़क के कारण बीमार ग्रामीणों के लिए इलाज के लिए धारचूला पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से घाटी में शिविर लगाकर उपचार और स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।