Pithoragarh News: हनुमान मंदिर में फिल्म हनुमान अंश दिखाई गई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सुमित भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान हनुमान के चरणों में श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ किया गया। इसके बाद फिल्म दिखाई गई।उन्होंने बताया कि मुख्य उद्देश्य समाज में भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धा, भारतीय संत परंपरा के प्रति जागरूकता तथा युवा पीढ़ी में सेवा, संस्कार, सदाचार और सकारात्मक जीवन-दृष्टिकोण को बढ़ावा देना रहा।कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि मानवता, करुणा, सेवा और समाज के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन का भी मार्ग दिखाती है।संत नीम करौली बाबा का जीवन भक्ति, सरलता और सेवा-भाव से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। इसी भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से फिल्म के माध्यम से उपस्थित लोगों को संत जीवन, हनुमान भक्ति और अच्छे आचरण के महत्व से परिचित कराने का प्रयास किया गया। यहां अक्षय प्रताप सिंह, राजेंद्र गड़कोटी, मुकेश जोशी, भास्कर गड़कोटी आदि मौजूद थे।