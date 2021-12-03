Pithoragarh News: पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा सीधा लाभ, न्याय पंचायतों में लगेंगे शिविर

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श्रम विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 18 नवंबर तक न्याय पंचायतवार सामग्री वितरण अभियान चलेगा। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से लगाए जाने वाले शिविरों में पंजीकृत श्रमिकों को निर्धारित राहत सामग्री वितरित की जाएगी। इससे श्रमिकों को सामग्री लेने के लिए दूर कार्यालयों तक जाने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें अपने क्षेत्र में ही योजना का लाभ मिल सकेगा।

चंपावत। सेवा संकल्प अभियान के तहत पंजीकृत श्रमिकों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जिले की विभिन्न न्याय पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।