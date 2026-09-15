Pithoragarh News: मल्लिकार्जुन ने मॉडर्न को 4-1 से हराया

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मल्लिकार्जुन की ओर से विनय ने तीन और लक्की ने एक गोल किया। वहीं मॉडर्न की टीम एक गोल कर पाई। प्रतियोगिता का उद्घाटन स्पोर्ट्स क्लब के संस्थापक नरेंद्र सिंह लडवाल ने किया। मैच में रेफरी की भूमिका रितिक तड़ागी, आयुष गोस्वामी और रितेश महर ने निभाई।यहां स्पोर्ट्स क्लब अध्यक्ष विजय बौधरी, व्यापार संघ अध्यक्ष विकास साह, प्रदीप बोरा, अमित वर्मा, नितिन तड़ागी, मनोज कुमार, उमेश राय आदि मौजूद थे।