Pithoragarh News: मल्लिकार्जुन ने मॉडर्न को 4-1 से हराया
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 15 Sep 2026 11:31 PM IST
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चंपावत। लडवाल स्टेट चंपावत में अंडर-14 फुटबाल प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला मॉडर्न और मल्लिकार्जुन विद्यालय के बीच खेला गया। इसमें मल्लिकार्जुन ने मॉडर्न को 4-1 से हराकर जीत दर्ज की।
मल्लिकार्जुन की ओर से विनय ने तीन और लक्की ने एक गोल किया। वहीं मॉडर्न की टीम एक गोल कर पाई। प्रतियोगिता का उद्घाटन स्पोर्ट्स क्लब के संस्थापक नरेंद्र सिंह लडवाल ने किया। मैच में रेफरी की भूमिका रितिक तड़ागी, आयुष गोस्वामी और रितेश महर ने निभाई।
यहां स्पोर्ट्स क्लब अध्यक्ष विजय बौधरी, व्यापार संघ अध्यक्ष विकास साह, प्रदीप बोरा, अमित वर्मा, नितिन तड़ागी, मनोज कुमार, उमेश राय आदि मौजूद थे।
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मल्लिकार्जुन की ओर से विनय ने तीन और लक्की ने एक गोल किया। वहीं मॉडर्न की टीम एक गोल कर पाई। प्रतियोगिता का उद्घाटन स्पोर्ट्स क्लब के संस्थापक नरेंद्र सिंह लडवाल ने किया। मैच में रेफरी की भूमिका रितिक तड़ागी, आयुष गोस्वामी और रितेश महर ने निभाई।
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यहां स्पोर्ट्स क्लब अध्यक्ष विजय बौधरी, व्यापार संघ अध्यक्ष विकास साह, प्रदीप बोरा, अमित वर्मा, नितिन तड़ागी, मनोज कुमार, उमेश राय आदि मौजूद थे।