Pithoragarh News: जिला स्तरीय वॉलीबाल का उद्घाटन मैच खनात ने जीता

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बेड़ीनाग (पिथौरागढ़)। रामलीला मैदान में खेल विभाग, जिला प्रशासन और बेरीनाग नाग मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से ओपन बालक वर्ग की जिला स्तरीय वॉलीबाल प्रतियोगिता शुरू हुई। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन ज्येष्ठ प्रमुख धीरज बिष्ट ने किया। उद्घाटन मैच में खनात ने बेड़ीनाग महाविद्यालय को 2-0 से हराया। दूसरे मैच में बेड़ीनाग ने गंगोलीहाट को 2-0 से मात दी। प्रतियोगिता में बारह टीमें हिस्सा ले रही हैं। यहां जिला ओलंपिक संघ सचिव ललित पंत, पूर्व खेल निदेशक भास्कर भट्ट, गजेंद्र सिंह धानिक, शैलेंद्र शाह, शाखा प्रबंधक एलएम टम्टा, व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत, खेल प्रशिक्षक मनमोहन रावत आदि थे।