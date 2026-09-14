Pithoragarh News: जाराबिजली में भूस्खलन से पेयजल लाइन टूटी, 40 परिवारों की बढ़ी दिक्कत
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 14 Sep 2026 11:22 PM IST
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बंगापानी (पिथौरागढ़)। तहसील के जाराजिबली में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे तोल तल्ला और मल्ला बैकोट गांवों में 40 परिवारों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। पेयजल आपूर्ति ठप होने से 200 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
ग्रामीणों को बरसाती नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी ढोकर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ रही है। ग्राम प्रधान दुर्गा देवी, करिश्मा बिष्ट समेत अन्य ग्रामीणों ने पेयजल लाइन की जल्द मरम्मत कर आपूर्ति सुचारु करने की मांग की है। प्रधान ने प्रशासन से भूस्खलन की चपेट में आने से खतरे में आए मकानों की सुरक्षा के लिए भी तत्काल आवश्यक इंतजाम करने की मांग की है।
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ग्रामीणों को बरसाती नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी ढोकर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ रही है। ग्राम प्रधान दुर्गा देवी, करिश्मा बिष्ट समेत अन्य ग्रामीणों ने पेयजल लाइन की जल्द मरम्मत कर आपूर्ति सुचारु करने की मांग की है। प्रधान ने प्रशासन से भूस्खलन की चपेट में आने से खतरे में आए मकानों की सुरक्षा के लिए भी तत्काल आवश्यक इंतजाम करने की मांग की है।
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