Pithoragarh News: जिला योजना समिति चुनाव के लिए अधिकारियों की तैनाती

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जिला पंचायत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। नगर पालिका परिषद टनकपुर क्षेत्र के लिए जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां डीएस नपलच्याल और नगर पालिका परिषद चंपावत क्षेत्र के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी रवींद्र सिंह सामंत को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से तैनात अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को मतदान स्थलों का पहले से निरीक्षण करने के साथ ही निर्वाचन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं समय से पूरा कराने को कहा गया है।

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चंपावत। जिला योजना समिति के सामान्य निर्वाचन 2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने आदेश जारी कर मुख्य विकास अधिकारी अजय सिंह को उप जिला निर्वाचन अधिकारी नामित किया है। इसके साथ ही जिला पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों के लिए तीन सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।