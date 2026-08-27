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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में ही होगी कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस, नहीं काटने होंगे टनकपुर-हल्द्वानी के चक्कर

Thu, 27 Aug 2026 11:23 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 27 Aug 2026 11:23 PM IST
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Commercial vehicle fitness testing will take place in Pithoragarh itself; no need to make trips to Tanakpur or Haldwani
पिथौरागढ़। सीमांत जिले में कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस अब स्थानीय स्तर पर एआरटीओ कार्यालय में होगी। इस व्यवस्था से वाहन मालिकों और स्कूल संचालकों को राहत मिली है। पहले उन्हें फिटनेस के लिए टनकपुर या हल्द्वानी जाना पड़ता था।
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जिले में पांच हजार से अधिक कॉमर्शियल वाहन पंजीकृत हैं। स्थानीय स्तर पर फिटनेस बंद होने से वाहन मालिकों को 150 से 190 किलोमीटर दूर यात्रा करनी पड़ती थी। इससे उनका समय और धन बर्बाद होता था। निजी स्कूल संचालकों और टैक्सी यूनियन ने स्थानीय स्तर पर फिटनेस बहाल करने की मांग की थी। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए एआरटीओ कार्यालय में फिर से यह व्यवस्था शुरू की है।
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जल्द शुरू होगा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन
पिथौरागढ़ के मैला में दो साल पहले 10.11 करोड़ रुपये की लागत से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ था। परिवहन विभाग के अनुसार, निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मशीनरी भी स्थापित हो गई है। कुछ ही दिनों में इसका संचालन शुरू हो जाएगा। यह स्टेशन वाहनों की फिटनेस से संबंधित समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। टैक्सी यूनियन महासंघ कुमाऊं के उपाध्यक्ष नवल किशोर ने कहा कि स्थानीय स्तर पर फिटनेस की सुविधा होने से वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी। निजी स्कूल संचालक भुवन भाकुनी कहा कि स्कूल बसों को दूर भेजने से व्यवस्थाएं प्रभावित होती थीं, अब नहीं होंगी।
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स्थानीय स्तर पर कॉमर्शियल वाहनों की मैन्युअल फिटनेस करने का आदेश जारी हुआ है। यह व्यवस्था शुरू कर दी है। जल्द ही ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन भी संचालित होगा। इसके बाद इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान हो जाएगा। -शिवांश कांडपाल, एआरटीओ प्रवर्तन, पिथौरागढ़
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