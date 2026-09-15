Pithoragarh News: अंडर 14 खो-खो में चंपावत बना चैंपियन
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 15 Sep 2026 11:31 PM IST
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चंपावत। नगर के गोरलचौड़ खेल मैदान में विद्यालय स्तरीय अंडर 14, 17 और 19 आयु बालक वर्ग की प्रतियोगिता हुई। अंडर 14 बालक वर्ग खो-खो में चंपावत ने पाटी को हराया।
अंडर 17 आयु वर्ग में चंपावत ने बाराकोट की टीम को हराया। अंडर 19 आयु वर्ग में चंपावत की टीम ने बाराकोट को हराया। अंडर 14 कबड्डी में लोहाघाट ने चंपावत की टीम को हराया। अंडर 17 आयु वर्ग में बाराकोट ने चंपावत की टीम को हराया। अंडर 19 आयु वर्ग में बाराकोट ने लोहाघाट की टीम को हराया।
जिला खेल समन्वयक प्रदीप बोरा ने बताया कि प्रतियोगिता में बाराकोट, लोहाघाट, पाटी, चंपावत की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता संपन्न कराने शंकर पांडेय, हेमराज सिंह, कविता नेगी, तुषार वर्मा, मुकेश वर्मा, मुकेश टम्टा आदि ने सहयोग किया।
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अंडर 17 आयु वर्ग में चंपावत ने बाराकोट की टीम को हराया। अंडर 19 आयु वर्ग में चंपावत की टीम ने बाराकोट को हराया। अंडर 14 कबड्डी में लोहाघाट ने चंपावत की टीम को हराया। अंडर 17 आयु वर्ग में बाराकोट ने चंपावत की टीम को हराया। अंडर 19 आयु वर्ग में बाराकोट ने लोहाघाट की टीम को हराया।
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जिला खेल समन्वयक प्रदीप बोरा ने बताया कि प्रतियोगिता में बाराकोट, लोहाघाट, पाटी, चंपावत की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता संपन्न कराने शंकर पांडेय, हेमराज सिंह, कविता नेगी, तुषार वर्मा, मुकेश वर्मा, मुकेश टम्टा आदि ने सहयोग किया।
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